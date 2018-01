Berlin (ots) - "Das Ja der SPD zur nächsten GroKo ist nichts anderes als ein stumpfes 'Weiter so' in allen wichtigen Fragen, die Deutschland derzeit berühren. Das kann und wird nicht dauerhaft funktionieren.



Union und SPD wurden abgewählt und jetzt wollen sie einfach weiter machen als wäre nichts gewesen. Damit wird der Wählerwille verhöhnt.



Schulz sprach in seiner Rede davon, dass es keine Obergrenze geben sollte. Wenn die CSU darauf eingeht, wäre sie wieder einmal wie so oft eingeknickt.



Alles in allem wird diese Neuauflage der Wahlverlierer ein instabiler Minimalkonsens, der Deutschland massiv schaden wird."



