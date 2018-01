Adinotec AG: Durchbruch mit nachgewiesener Frostsicherheit von Perenium DX bei praktischer Anwendung

- Technologie von Adinotec erzielt im Realbetrieb 100% Frostsicherheit - Frost-Tau-Wechsel-Tests beweisen NULL Promille Frosthebung durch Perenium - Erste Kunden- und Kooperationsanfragen von Konzernen bereits erhalten

München, 22. Januar 2018 - Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Adinotec AG (ISIN DE000A2DA406) weist die Frostsicherheit von Zementstabilisierungen durch die Beigabe ihres Baustoffes Perenium DX nach. Nachdem das Straßenbau-Technologieunternehmen bereits im vergangenen Jahr die Frostbeständigkeit unter Laborbedingungen in Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen, der Nievelt Labor GmbH und der Ziviltechnikergesellschaft für Bauingenieurwesen (IGP GEO ZT GmbH in Wien), nachgewiesen hatte, erreichte die Adinotec AG nun einen weiteren Meilenstein in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Perenium DX.

Die strengen Anforderungen an das Merkmal Frostsicherheit von Baustoffen im Straßenbau sehen vor, dass die Frosthebung des Straßenunterbaus höchstens ein Promille betragen darf. Frosthebungen entstehen nach Wassereinbrüchen durch Risse in Straßendecken. Kommt es in der Folge zu Temperaturen um den Gefrierpunkt, dehnt sich das eingedrungene Wasser aus und wölbt die Teer-/Asphaltdecke. Es kommt zu Frosthebungen. Milliardenschäden für Bund, Länder und Gemeinden sowie Gefahren für Verkehrsteilnehmer sind nach den Wintermonaten jährlich aufs Neue die Folge.

Untersuchungen der Wirkungsweise von Perenium DX im Rahmen von Testprojekten mit der Stadt Wels (Österreich) haben im Realbetrieb die Frostsicherheit bewiesen. Nach Abschluss des obligatorischen Frost-Tau-Wechsel-Versuchs von mehreren Probekörpern einer Teststrecke beträgt die Frosthebung bei mit Perenium DX verbautem Straßenunterbau Null Promille.

"Zwar untermauerten bereits die Laborversuche im vergangenen Jahr die hohe Drucksicherheit, Spaltzugfestigkeit und eben Frostbeständigkeit von mit Perenium DX behandelten Zementstabilisierungen, doch konnten wir daraus noch keine Erkenntnisse für den alltäglichen Baustelleneinsatz ableiten. Dass es uns nun gelungen ist, die Frostsicherheit im Realbetrieb nachzuweisen, und dies auch noch mit einem absoluten Spitzenwert, ist ein Durchbruch in der Entwicklung unseres Blockbuster-Produktes. Dies eröffnet uns gleichzeitig zahlreiche Chancen im Vertrieb", sagt Michael Salzmann, Vorstandsvorsitzender der Adinotec AG.

Durch die vorliegenden Resultate sollte das Interesse an Perenium DX nachweislich steigen. Mit Perenium DX behandelten Straßenunterbauten weisen signifikant weniger Schäden durch Frosthebung auf, was letztlich zu einer enormen Kostenreduktion bei Bauherren wie Bund, Länder und Gemeinden führen kann. Endlich besteht die Möglichkeit, stark witterungsresistente Straßenbauten durch Zugabe von Perenium DX zu erstellen - weitestgehend unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens (beispielsweise Lehmanteil).

"Uns erreichten in jüngerer Vergangenheit vermehrt Anfragen, ob wir die Wirkungsweise unseres Produktes belegen können. Nun können wir neben den Laborergebnissen zusätzlich auf erfolgreiche Tests aus dem Realbetrieb, also unter alltäglichen Bedingungen, verweisen. Das schafft Vertrauen auf der Kundenseite. Vertrauen, dass sich in konkretem Interesse und weit gediehenen Gesprächen niederschlägt", sagt Adinotec-CEO Salzmann.

Über Adinotec AG Die Adinotec AG mit Sitz in München ist aktuell ein deutsches Technologieunternehmen im Bereich Straßenbau. Als Anbieter innovativer Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen ermöglicht die Adinotec AG seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei Bauvorhaben im öffentlichen und privaten Sektor. Durch den Einsatz der Adinotec-Technologie kann der finanzielle und zeitliche Aufwand von Bauvorhaben maßgeblich reduziert werden. Das Unternehmen wurde im Dezember 2004 gegründet und notiert seit Januar 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A2DA406).

Kontakt: Adinotec AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 München contact@adinotec.com www.adinotec.com Susan Hoffmeister Cross Alliance communication GmbH Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing München Telefon: 089 89 82 72 27 E-Mail: sh@crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adinotec AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: contact@adinotec.com Internet: www.adinotec.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

ISIN DE000A2DA406

