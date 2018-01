Mynaric kündigt erfolgreichen Produktentwicklungsfortschritt von Laserkommunikation für Kleinsatelliten an

- Entwicklung der Qualifikationseinheit bis Anfang 2019 verläuft planmäßig - Erste elektronische Komponenten werden auf einem Satelliten im ersten

Halbjahr 2018 gestartet

München, 22. Januar 2018 - Mynaric hat einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein des Laserkommunikationsproduktes für Kleinsatelliten erreicht. Damit verläuft die Entwicklung der Qualifizierungseinheit bis Anfang 2019 planmäßig, was den Weg für die anschließende Serienproduktion bereitet. Das derzeit in der Entwicklung befindliche Laserkommunikations-Weltraumterminal ist für kommende Satelliten-Megakonstellationen in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) konzipiert.

Mehrere namhafte Unternehmen der Branche verfolgen derzeit Megakonstellationen mit Hunderten von Satelliten, um Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Regionen aufzubauen, die derzeit nicht ausreichend vernetzt sind. Dr. Markus Knapek, Mitglied des Vorstands, erklärt: "Die meisten dieser Unternehmen haben den Wert der Laserkommunikation erkannt, um die Datenkapazität der Konstellationen zu steigern und damit den Return on Investment deutlich zu erhöhen. Wir wissen, dass Laserkommunikation ein wesentlicher Bestandteil vieler dieser Systeme sein wird." Nach Branchennachrichten sollten mehrere Testsatelliten von Megakonstellationen Anfang 2018 starten.

Das Weltraumterminal von Mynaric ist für Intersatellitenverbindungen ausgelegt, die Tausende von Kilometern zwischen Kleinsatelliten überbrücken. Es ist in der Lage, bidirektionale Daten mit 10 Gbits (Gigabit pro Sekunde) zu übertragen. Mike Soutullo, ein renommierter Kenner der Raumfahrtindustrie mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und verschiedenen prestigeträchtigen NASA-Auszeichnungen, leitet die Entwicklung des Weltraumterminals. Er befindet zum Projekt: "Mynaric's umfangreiche Erfahrung mit luftgestützten Laserterminals erwiesen sich als unschätzbar wertvoll, um in der anfänglichen Entwicklung schnell voranzukommen, da unsere Subsysteme mit stratosphärischen Temperaturen und Vibrationen kompatibel waren. Wir können nun unsere Energie auf die Verbesserung der Größe, des Gewichts und der Leistungsreserven konzentrieren und gleichzeitig unseren Kunden den besten Mehrwert bieten."

Während die Entwicklung des gesamten Terminals noch andauert, werden im ersten Halbjahr 2018 bereits erste elektronische Komponenten auf einem Kundensatelliten in das All geschickt. Damit werden die von Mynaric gelieferten Komponenten zum ersten Mal die Atmosphäre verlassen und in den Orbit gelangen. Dr. Wolfram Peschko, CEO von Mynaric, kommentiert: "Ausgestattet mit dem Emissionserlös von mehr als 27 Millionen Euro aus unserem Börsengang im Oktober 2017, können wir unsere langjährige Erfahrung im Bereich Laser-Kommunikation und die Errungenschaften vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in den Markt für Kleinsatelliten einbringen. Damit positionieren wir uns als wichtiger Lieferant für Unternehmen in diesem spannenden Wachstumsmarkt."

Über Mynaric AG Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikations-Technologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen Geschwindigkeit über lange Strecken zwischen Flugzeugen, autonomen Drohnen, Höhenplattformen, Satelliten und dem Boden kabellos zu übertragen.

Weltweit schreitet der Bedarf nach schneller und allgegenwärtiger Netzwerkanbindung voran. Datennetzwerke wie das Internet basieren heutzutage größtenteils auf Infrastruktur am Boden, die sich aus rechtlichen, wirtschaftlichen und logistischen Gründen nicht beliebig erweitern lässt. Die Zukunft verlangt nach einer Erweiterung der existierenden Netzwerkinfrastruktur am Boden um die Luft und das Weltall. Mit ihren Produkten für die kabellose Laserkommunikation ist Mynaric ein Pionier in diesem Wachstumsmarkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.mynaric.com

Kontakt Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG mynaric@kirchhoff.de +49 40 609 186 65

