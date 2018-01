Dem DAX ist es am Freitag zum ersten Mal seit acht Handelstagen wieder gelungen über die 13.400 Punkte-Marke zu steigen. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex ebenfalls Zugewinne ein. Hier legte er knapp 1,5 Prozent zu. Damit ist der DAX nun nur noch rund 100 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt. Marktidee: American ExpressAmerican Express hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Erstmals seit 25 Jahren musste der Konzern einen Quartalsverlust melden. Für die Aktie ging es daraufhin erst einmal nach unten. Aus charttechnischer Sicht stellt sich jetzt die Frage, ob der Rücksetzer als bloßer Pullback an das alte Rekordhoch gewertet werden kann oder ob mehr dahinter steckt.