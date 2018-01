Falls du es noch nicht gehört hast, Snap (WKN:A2DLMS) nimmt einige große Änderungen an seiner App vor. Die ersten Reviews sind hart, aber das Management geht davon aus, dass das neue Design bis zum Ende des ersten Quartals 2018 für alle verfügbar sein wird.



Die größte Änderung an der App ist die Trennung von Snaps und Stories eurer Freunde von Inhalten, die von Drittanbietern und Prominenten bereitgestellt werden. Eine große Befürchtung ist, dass Snapchats Discover-Abteilung dadurch viel Traffic verliert. Discover sammelt Inhalte von Drittanbietern im Austausch gegen einen Anteil an den Werbeeinnahmen aus Anzeigen, die gegen den Inhalt verkauft werden; ...

