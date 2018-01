Trotz vieler politischer Stolpersteine - die Aktienmärkte befinden sich unbeirrt weiter auf Rekordkurs. Das bringt Großanleger, die auf eine kräftige Korrektur oder gar einen Absturz gesetzt haben, zunehmend unter Zugzwang. Um den Anschluss nicht zu verlieren, müssen sie nun um jeden Preis kaufen - der Absatz von Aktienfonds (inklusive Aktien-ETFs) wächst deshalb im Rekordtempo und schiebt die Kurse weiter an.Allein knapp 24 Milliarden Dollar haben Anleger nach den Berechnungen des Datendienstleisters EPFR Global in der Woche bis zum 17. Januar weltweit netto in Aktienfonds investiert. Das hat die Zuflüsse in den letzten vier Wochen auf den neuen Rekordwert von 58 Milliarden Dollar nach oben katapultiert. Bevorzugt werden weiter US-Aktien, aber Dividendentitel aus den Emerging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...