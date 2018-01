Der Dax hat am Freitag wieder sein Allzeithoch ins Visier genommen. Trotz des weiterhin relativ starken Euro und der wenig entschlussfreudigen Wall Street knüpfte der deutsche Leitindex an seine am Vortag erzielten Gewinne an und schloss mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 13.434,45 Punkten. Damit liegt der DAX in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Auf Wochensicht verbuchte er damit einen Gewinn von knapp ...

