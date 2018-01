Frankfurt - Die Europäische Zentralbank ist ein wichtiger Impulsgeber für die Märkte, so die Analysten der Helaba.Dies gelte auch in dieser Woche, denn am Donnerstag finde die mit Spannung erwartete Ratssitzung statt. Das Protokoll des letzten Treffens von Mitte Dezember habe offenbart, dass die Währungshüter schon früh in diesem Jahr die Kommunikation ihrer geldpolitischen Ausrichtung und ihres geldpolitischen Ausblicks anpassen könnten. Insofern spreche vieles dafür, dass der Passus im Statement gestrichen werde, wonach das Anleihekaufprogramm im Hinblick auf Umfang und/oder Dauer ausgeweitet werden könne.

