Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) eine Aktienanleihe Classic (ISIN DE000DD4GY52/ WKN DD4GY5) mit dem Basiswert BMW vor.Pünktlich zur North American International Auto Show in Detroit, der ersten großen Automobilmesse des Jahres 2018, habe BMW die Absatzzahlen für 2017 präsentiert. Demnach habe der Konzern im vergangenen Jahr einen neuen Absatzrekord erzielt, es sei der siebte Jahresrekord in Folge gewesen. Um den Führungsanspruch in Sachen Elektromobilität zu untermauern, investiere der Vorstand kräftig. Die Analysten sähen bei BMW weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile in Sachen E-Mobilität und Nachhaltigkeit.

