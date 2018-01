Liebe Leser,

nach einem durchaus steilen Abverkauf konnte die Medigene-Aktie Mitte November im Bereich von 10,50 Euro einen Boden ausbilden und danach wieder ansteigen. In der ersten Dezemberhälfte stand ein schneller Kursanstieg bis auf knapp über 13 Euro auf dem Programm, der anschließend in einer langen Seitwärtsbewegung konsolidiert wurde. In dieser schwankte der Medigene-Kurs zwischen 13,20 Euro auf der Oberseite und 12,40 Euro auf der Unterseite.

