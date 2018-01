Wir haben in der Vergangenheit bereits ausführlich über den Spin-Out von Allegiant Gold aus Columbus Gold berichtet. Nach einigen Verzögerungen hat das Columbus-Management nun das Datum bekannt gegeben, an dem die Aktionäre von Columbus ausschüttungsberechtigt sind. Aktionäre, die zu Handelsschluss am 19. Januar über Columbus Aktien in ihren Depots verfügen, erhalten automatisch je 5 Columbus-Aktien eine neue ...

