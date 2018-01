Der Wiener Börse Index (WBI) feiert heuer sein 50jähriges Jubiläum. Im Magazine wollen wir einige WBI-Unternehmen vor den Vorhang holen. Für diese Ausgabe haben wir mit Ottakringer-Chef Sigi Menz gesprochen. Ottakringer ist schon seit mehr als 30 Jahren an der Börse notiert. Wie würden Sie die Vor- teile der Börsenotiz für Ihr Un- ternehmen beschreiben? Die Notierung an der Börse bringt eine zusätzliche Transparenz- und Kommunikationsebene mit sich. Das hält fit, fördert Innovation und stetiges Optimieren. Außerdem schafft die Notiz an der Börse freilich die Möglichkeit, bei Bedarf Investitionen mittels Kapitalerhöhung zu finanzieren. Gibt es ein einschneidendes positives Ereignis in Bezug...

Den vollständigen Artikel lesen ...