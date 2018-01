Paris, Stockholm, Rom und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -



FreeMove wurde aufgrund seiner hochwertigen mobilen Managed Services vom globalen Anbieter von Energiemanagementlösungen Eaton dazu ausgewählt, dessen Geschäftsabläufe in ganz Europa zu beschleunigen und zu erweitern.



Als internationaler Technologievorreiter hilft Eaton seinen Kunden dabei, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Eine hochleistungsfähige, zuverlässige und reibungslose Kommunikation trägt entscheidend dazu bei, Kundenbeziehungen aufzubauen und den Service anzubieten, den die Kunden erwarten.



Eatons Zielvorgabe bestand einerseits in mehr Transparenz und Kontrolle über seine Mobilfunkverträge zwischen verschiedenen Ländern und andererseits in einer rationalisierten Serviceabwicklung, die eine kosteneffiziente aber bessere Konnektivität bietet und überdies eine Plattform für einen künftigen Ausbau bereitstellt. Als weltweit führender Telekommunikationsanbieter synchronisiert FreeMove das Know-how und die Kapazitäten seiner Mitglieder, darunter Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom und Telia Company, und stellt somit Netzwerkdienste und damit zusammenhängende Servives in den für Eaton maßgeblichen europäischen Ländern bereit. Der neue Vertrag wird die Komplexität beträchtlich verringern und eine enge Zusammenarbeit ermöglichen.



Der Einzelanbieter-Ansatz erstreckt sich auf zwölf Länder und beinhaltet eine zentrale Berichterstattung, angepasste Tarife sowie einen einzigen Ansprechpartner innerhalb der Struktur der globalen Kundenbetreuung - alles untermauert von einem internationalen Rahmenvertrag.



"Eaton bietet seinen Kunden schon seit mehr als einhundert Jahren die neuesten Innovationen an. Wir sind stolz darauf, zum europäischen Wachstum des Unternehmens beizutragen, indem wir internationale Mobilfunkdienste bereitstellten und so die Produktivität der Mitarbeiter sowie reibungslose Kundenkontakte garantieren", so Stephan Fauser, General Manager von FreeMove.



Matthieu Vital Durand, EMEA Category Manager bei Eaton, erklärte: "Das gesamte wettbewerbsfähige Serviceangebot von FreeMove war der ausschlaggebende Faktor. Wesentliche Punkte waren die zentrale Berichterstattung und der Umsetzungsplan. Wir freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit mit FreeMove."



