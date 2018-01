Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -



Am Dienstag, den 23. Januar um 21.00 Uhr findet im Intercontinental Hotel in Davos-Klosters in der Schweiz ein Galaempfang statt, um die Bewerbung für die Baku World Expo 2025 festlich zu begehen.



Gastgeber des Galaempfangs ist Botschafter Elchin Amirbayov, Leiter der Arbeitsgruppe Baku Expo 2025, der einen Überblick über die Kandidatur Bakus für die Ausrichtung der Weltausstellung 2025 geben wird.



Das von Aserbaidschan für die Weltausstellung 2025 vorgeschlagene Motto lautet "Developing human capital, building a better future." (Entwicklung des Humankapitals, Aufbau einer besseren Zukunft). Dieses Motto enthält drei Unterthemen, deren Schwerpunkt auf der Zukunft von Bildung, Gesundheit und Beschäftigung liegt. Dies sind einige der Fragen, die auch auf dem Weltwirtschaftsforum 2018 behandelt werden. Das Thema dort lautet: "Creating a Shared Future in a Fractured World" (etwa "Eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt schaffen").



Die aserbaidschanische Hauptstadt Baku ist eine von vier Städten, die sich um die Organisation der Weltausstellung 2025 bewerben - die anderen Städte sind der Großraum Paris (Frankreich), Osaka (Japan) und Jekaterinburg (Russische Föderation).



Botschafter Elchin Amirbajow kommentierte die Veranstaltung:



"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Galaempfang zur Baku Weltausstellung 2025 im Rahmen des hochkarätigen Weltwirtschaftsforums veranstalten können, bei dem sich über 2.500 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik mit kritischen globalen Herausforderungen befassen werden."



