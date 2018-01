EURUSD und Woche der EZB Leitzinsentscheidung: Die aktuelle EUR/USD Analyse stellt eine attraktive Range fest, in der sich der EUR USD Kurs seit Mitte vergangener Woche bewegt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die im Vorfeld definierten Kurszielniveaus nur knapp oberhalb jener Range befinden, könnte ein bullisher Fehlausbruch einige Bullen in ihrer Euphorie bremsen. Wohl gemerkt: Könnte. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...