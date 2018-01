Düsseldorf - Neben einer Reihe von Vorlaufindikatoren aus der Eurozone, die der Wirtschaft weiterhin eine gute Verfassung attestieren sollten, steht die Sitzung der EZB am Donnerstag im Fokus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Protokoll der letzten EZB-Sitzung habe offenbart, dass die Notenbank in den ersten Monaten des Jahres plane, ihre "forward guidance" anzupassen. Seitdem präsentiere sich die Konjunktur weiter in guter Verfassung und der angezogene Ölpreis sorge zumindest kurzfristig für ein wenig Inflationsdruck. Zeitgleich habe der Euro aber aufgewertet und die Kernrate der Inflation zeige keine Aufwärtsdynamik. Insofern dürfte die EZB nach Erachten der Analysten auf dieser Sitzung noch nicht den Weg für eine Beendigung des QE-Programms im September ebnen, geschweige denn eine geldpolitische Anpassung vornehmen.

