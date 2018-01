HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40,00 auf 36,50 Euro gesenkt. Der Schmierstoffhersteller habe sich zu einem Weltmarktführer gemausert, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Steigende Ölpreise und Investitionen in Wachstum dürften eine Profitabilitätssteigerung aber ausbremsen. Sandherr hält die Bewertung der Papiere zudem für ambitioniert./ag/mis

Datum der Analyse: 22.01.2018

