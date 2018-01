Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Der 1978 in Moskau geborene Alexey Pehov ist neben Sergeji Lukianenko einer der erfolgreichsten Fantasy- und Science Fiction-Schriftsteller Russlands. Seine mit mehreren Preisen ausgezeichneten "Chroniken von Siala" verkauften sich weltweit millionenfach. Dass er wirklich zu einem der Besten seinen Fachs gehört, beweist Alexey Pehov jetzt mal wieder mit seiner neuen Serie "Die Chroniken der Seelenfänger". "Schwarzer Dolch" heißt der erste Teil - und der ist Oliver Heinzes Hör-Tipp der Woche.



Sprecher: Ludwig ist ein ebenso geachteter wie gefürchteter Seelenfänger, der in einer mittelalterlichen Welt von Fürstentum zu Fürstentum zieht.



O-Ton 1 (Schwarzer Dolch, 24 Sek.): Ein Teil fürchtete Menschen wie mich, weil wir über die Gabe verfügten, ruhelose Seelen zu entdecken und zu vernichten. Ein Teil hasste uns sogar. All das spielte jedoch keine Rolle mehr, sobald eine übergeschnappte Seele anfing, Menschen oder anderen Geschöpfen Schaden zuzufügen. Dann galt ich mit einem Mal als Gast, der willkommener nicht sein konnte.



Sprecher: Genau solche übergeschnappten, ruhelosen Seelen, die das Reich der Sterblichen partout nicht verlassen wollen, laufen ihm auch immer öfter über den Weg.



O-Ton 2 (Schwarzer Dolch, 36 Sek.): "Warum könnt ihr nicht einfach in der Erde ruhen wie alle anständigen Toten?", fragte ich ihn. "Euretwegen ist die ganze Stadt in Aufruhr. Außerdem ist der Friedhof völlig leer, das ziemt sich doch nicht." Es steht einem Seelenfänger nicht zu, uns zu belehren, erklang das Flüstern des Königs in meinem Kopf. Wir kehren erst in die Gräber zurück, wenn das vorüber ist. "Wenn was vorüber ist?" Das, was uns überhaupt aus den Gräbern gelockt hat.



Sprecher: Ganz anders als die schwarzen Schafe unter seinen Kollegen, hält sich Ludwig in seinem Job aber immer an die goldenen Regeln der Seelenfänger. Und dieser hart erarbeitete gute Ruf eilt ihm schon bald voraus.



O-Ton 3 (Schwarzer Dolch, 27 Sek.): "Ich weiß, wer Ihr seid", sagte der Junge. "Der gute Seelenfänger." "Bitte?" "Ihr seid der gute Seelenfänger", wiederholte er im Brustton der Überzeugung. "Ich habe schon von Euch gehört. Ihr vernichtet nur diejenigen von uns, die böse sind. Wir anderen brauchen Euren Dolch jedoch nicht zu fürchten. Den lernen wir nur kennen, wenn wir Euch darum bitten, uns einen Fortgang aus dieser Welt zu ermöglichen."



Sprecher: Nicht jede ruhelose Seele ist aber so entgegenkommend und verständnisvoll. Vor allem nicht die purpurfarbene Kreatur, auf die Ludwig und sein Kollege Shuco eines Tages treffen. Die denkt nämlich gar nicht daran, sich von den beiden Seelenfängern ins endgültige Jenseits befördern zu lassen.



O-Ton 4 (Schwarzer Dolch, 16 Sek.): Noch nie war mir eine derart starke Kreatur begegnet. Wir beide, Shuco und ich, setzten unsere geballten Gaben gegen sie ein, fügten ihr Wunde um Wunde zu, doch dieses Biest dachte gar nicht daran, aufzugeben und friedlich zu sterben.



Abmoderationsvorschlag: Mehr über die außergewöhnlichen Seelenfänger und wie es mit ihnen weitergeht, hören Sie in den "Chroniken der Seelenfänger" von Alexey Pehov. Teil eins "Schwarzer Dolch" und der frisch veröffentlichte zweite Teil "Dunkler Orden" gibt's als ungekürzte Hörbuch-Fassungen exklusiv nur bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Audible GmbH Silvia Jonas Tel: 0176 - 62 188 239 silvia.jonas@audible.de