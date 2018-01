Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt (pta014/22.01.2018/10:40) - am 22. Jänner 2018 - Der Vorstand der BKS Bank AG hat am heutigen Tag den Bezugs- und Angebotspreis für die jungen Aktien beschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis je neuer, auf Inhaber lautenden Stamm-Stückaktien ("junge Aktien") beträgt EUR 16,70. Weiters wurde die Bezugsfrist präzisiert, welche nun voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 28. Februar 2018 laufen soll, sowie die Angebotsfrist (Folgeangebot), welche nun voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 05. März 2018 laufen soll.



Vorbehaltlich der Genehmigung dieses Beschlusses durch den Aufsichtsrat und der Billigung des Kapitalmarktprospekts durch die Finanzmarktaufsicht, die für den 26.01.2018 erwartet wird, steht dem Publikum ein nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter Prospekt voraussichtlich ab dem 26.01.2018 auf der Website der Gesellschaft unter "www.bks.at" unter dem Menüpunkt "Über uns" / "Investor Relations" / "BKS Bank-Aktie" / "Kapitalerhöhung 2018" und am Sitz der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt kostenlos zur Verfügung.



Eckdaten der Transaktion: Emittent: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Emissionsvolumen: Bis zu 3.303.300 Stück neue Stamm-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,- je Stück Stamm-Stückaktie Bezugsverhältnis: 12 Stück bestehende Stamm- bzw. Vorzugsstückaktien berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue Stamm-Stückaktie Bezugsrechtshandel: Es wird kein Bezugsrechtshandel von der BKS Bank AG beantragt Bezugsfrist: Voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 28. Februar 2018; ein vorzeitiger Abbruch, eine Verkürzung oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten Angebotsfrist: Voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 05. März 2018; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten Bezugs- und Angebotspreis: EUR 16,70 je Junger Aktie Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien: Voraussichtlich um den 16. März 2018 voraussichtlich unter der ISIN AT0000A1Z478 Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000624705 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000624739 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") Dividendenberechtigung der neuen Stammaktien: Volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 Lieferung und Zahlung: Voraussichtlich am 13. März 2018



Rückfragehinweis: BKS Bank AG Abteilung Vorstandsbüro Mag. Herbert Titze Tel.: +43 664 805567205 E-Mail: herbert.titze@bks.at



Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar. Ein Angebot von Stamm-Stückaktien der BKS Bank AG wird ausschließlich durch und auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der nach seiner Billigung auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at veröffentlicht werden wird sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, während üblicher Geschäftszeiten auf Anfrage kostenlos erhältlich sein wird.



Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Herbert Titze Tel.: 0463-5858-120 E-Mail: herbert.titze@bks.at Website: www.bks.at



ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



