"Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 23. Januar 2018, 20:15 bis 21 Uhr



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Parkplatzärger - wenn nach dem Einkauf das Knöllchen wartet



Zurück von einem kurzen Einkauf, sind so manche Kunden überrascht über ein teures Knöllchen an der Windschutzscheibe. So auch "Marktcheck"-Zuschauerin Petra Knoll aus Kirchheim am Neckar. Sind solche Strafzettel rechtens? Was können Betroffene tun? Ein "Marktcheck"-Reporter recherchiert verdeckt in einem privaten Unternehmen, das Kundenparkplätze kontrolliert und überwacht. Er zeigt die Methoden der Kontrolleure und klärt auf, warum die Firma jetzt ihre Hinweisschilder auf den Parkplätzen ändern will.



Mogelpackung - wie Verbraucher getäuscht werden



Hersteller können ohne Ankündigung die Zutatenliste ihrer Produkte ändern. Käuferinnen und Käufer bemerken das erst am Geschmack - der meist dadurch nicht besser wird. So ist "Nutella" längst nicht mehr der Brotaufstrich, der er ursprünglich einmal war. Auch im Milka-Riegel Nussini sind heute deutlich weniger Nüsse als früher. Was steckt hinter diesem Vorgehen der Unternehmen?



Gehacktes - wenn plötzlich Schwein statt Rind drinsteckt



Nicht immer enthält Hackfleisch aus dem Supermarkt das, was auf der Verpackung steht. "Marktcheck" prüft abgepacktes Rinderhack im Labor und ein Burgerbrater aus Stuttgart testet Geschmack und Qualität.



Bettwanzen - warum die Blutsauger auf dem Vormarsch sind



Immer mehr Urlauber bringen Bettwanzen aus dem Urlaub mit nach Hause. "Marktcheck"-Zuschauer aus Karlsbad wurde im Urlaub auf Rhodos mehrfach von Bettwanzen gebissen. Wie gefährlich können diese Bisse sein? Und was hilft, wenn die kleinen Blutsauger in Kleidern und Koffern mit nach Hause reisen?



Arbeitsrecht - was kann sich der Chef alles erlauben?



Müssen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vergütete Überstunden oder sich plötzlich ändernde Arbeitszeiten gefallen lassen? Darf der Arbeitgeber einen Nebenjob so einfach verbieten oder die Mails der Mitarbeiter lesen? Hat es rechtliche Konsequenzen, wenn man Chefin oder Chef in einem privaten Facebook-Eintrag beleidigt? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erläutert Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern.



