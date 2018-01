In den letzten Wochen ist wieder Schwung in die Aktie gekommen, der Kurs legte um knapp 40% zu. Aktuell 26,75 Euro. Vectron meint es mit GetHappy ernst, dem gemeinsamen Projekt mit Coca-Cola. Am Mittwoch meldete der Kassenhersteller die Bestellung von einem Top-Manager zum Vorstandsvorsitzenden. Oliver Kaltner war zuvor CEO von Leica, einem der führenden Kamerahersteller weltweit. Der neue Vorstandschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...