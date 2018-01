Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ABB auf der "Conviction Buy List" belassen. Die US-Steuerreform dürfte sich positiv auf die Investitionsgüterbranche auswirken, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Schweizern rechnet Costa derweil mit Wachstum in den meisten Märkten, so dass der Gewinntrend wieder nach oben zeige. Die Papiere zählten zu ihren bevorzugten Sektorwerten./la/mis Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0032 2018-01-22/11:41

ISIN: CH0012221716