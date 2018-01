Urdorf (ots) - Die Renault Gruppe mit den Marken Renault, Dacia

und Alpine legte in der Schweiz im vergangenen Jahr erneut zu. Bei

den Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen erzielte die Gruppe

gegenüber dem Vorjahr ein kumuliertes Plus von 3 % (26'339 Fahrzeuge)

bei leicht rückläufigem Gesamtmarkt. Der Marktanteil der Renault

Gruppe erhöhte sich 2017 auf 7,62 % (gegenüber 7,36 % im 2016). Im

Segment der leichten Nutzfahrzeuge bestätigte Renault den dritten

Platz in der Markenwertung und legte mit 3'429 verkauften

Neufahrzeugen um 1 % zu. Als Top-Seller erwies sich die Marke Dacia,

die sich nach dem Rekordjahr 2016 nochmals um satte 15 % steigerte

und ein Verkaufsvolumen von 9'037 Fahrzeugen erreichte. Mit der

konsequent verjüngten und erweiterten Modellpalette bei Renault, der

Einführung des Neuen Mégane R.S. im Frühling 2018, dem neuen Duster

bei Dacia und dem Revival der Marke Alpine verfügt die Renault Gruppe

über beste Voraussetzungen, um die Performance in der Schweiz im 2018

weiter zu steigern.



Die Renault Gruppe blickt auf ein starkes Jahr zurück - weltweit

und auch in der Schweiz. Die positive Entwicklung der Renault Gruppe

bestätigte sich in der Schweiz mit einem Plus von 3% gegenüber dem

Vorjahr. Der kumulierte Marktanteil bei den Personenwagen und

leichten Nutzfahrzeugen kletterte 2017 auf 7,62 %, was 26'339 neu

immatrikulierten Fahrzeugen entspricht. Davon fallen 17'302 Fahrzeuge

auf Renault (Marktanteil 2017: 5 %) und 9'037 Fahrzeuge auf Dacia

(Marktanteil 2017: 2,61 %). Bei den leichten Nutzfahrzeugen steigerte

sich Renault um 1 % auf 3'429 Neufahrzeuge. Ein besonders starkes

Ergebnis weist Dacia mit einem Plus von 15 % aus.



Olivier Wittmann, Generaldirektor von Renault Suisse SA: «2017

konnte die Renault Gruppe das Ergebnis in der Schweiz zum vierten Mal

in Folge steigern und erreichte den höchsten Marktanteil seit 2011.

Das Rekordjahr 2017 wiederspiegelt die Attraktivität der

Modellpalette, die Qualität der Produkte und die Innovationskraft der

Renault Gruppe. Renault bietet heute eine der modernsten und

vielfältigsten Modellpaletten Europas an, positioniert sich aber auch

als Leader im Segment der 100 % elektrisch angetriebenen Fahrzeuge.

Der ab Frühling verfügbare neue Mégane R.S. und das Revival der Marke

Alpine sind Beispiele dafür, wie wir unsere Leidenschaft bei Renault

Sport mit den Kunden teilen. Und Dacia steht für eine automobile

Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Mit nochmals 15 Prozent

Wachstum erreicht die Marke in der Schweiz einen historischen Rekord,

sowohl beim Volumen als auch beim Marktanteil von nunmehr 2,6

Prozent. Auch hier zeigen alle Zeichen in Richtung 'Fortsetzung'. Der

neue Dacia Duster kann bereits Probe gefahren werden.»



Die positive Entwicklung der Renault Gruppe in der Schweiz steht

auf einem soliden internationalen Fundament. Die Gruppe verkaufte

weltweit 3,76 Mio. Fahrzeuge, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus

von 8,5 % entspricht (Gesamtmarkt + 2,3 %). Renault verzeichnete 2017

als weltweit führende französische Automobilmarke mit 2,68 Mio.

Neufahrzeugen ein weiteres Rekordjahr und ist damit wieder die

zweitstärkste Marke Europas. Auch die Marke Dacia, die 2017 weltweit

655'235 Neufahrzeuge absetzte, erzielte einen neuen Rekord. Insgesamt

konnte die Renault Gruppe im vergangenen Jahr ihre Verkaufszahlen in

jeder Verkaufsregion steigern. In Frankreich erzielte Renault 2017

die besten Verkaufsresultate der letzten sechs Jahre.



CLIO UND CAPTUR ALS BESTSELLER



Innerhalb der Modellpalette von Renault bestätigte sich der Clio

im Jahr 2017 als Bestseller in der Schweiz. Er verkaufte sich 2'139

mal. Grosser Beliebtheit erfreut sich auch der Renault Captur. Der

kompakte Crossover konnte sich im 2017 mit 2'080 Einheiten gegenüber

dem Vorjahr um 5,9 % steigern.



ERFOLGREICHER START FÜR DEN NEUEN KOLEOS



Einen starken Einstieg in den Schweizer Markt verzeichnet der Neue

Koleos. Der im Sommer 2017 eingeführte Crossover mit den Qualitäten

eines echten SUVs wurde im vergangenen Jahr 647 mal verkauft. Mit dem

Captur, dem Kadjar und dem Neuen Koleos bietet Renault heute ein

breites Spektrum an Crossover-Modellen an.



ZOE - DAS GRÜNSTE AUTO DER SCHWEIZ 2018



Noch mehr Lorbeeren für den europaweiten Bestseller unter den 100%

elektrisch angetriebenen Fahrzeugen: Eine Fach-Jury wählte den Neuen

Renault ZOE Z.E. 40 im vergangenen Dezember zum «Grünsten Auto der

Schweiz 2018». Den Ausschlag gaben Kriterien wie die hohe

Alltagstauglichkeit, die reale Reichweite von 300 km (400 km gemäss

NEFZ) und der erschwingliche Preis. Die Verkäufe des ZOE entwickelten

sich 2017 mit einem Plus von 335 Fahrzeugen ebenfalls positiv.



LEICHTE NUTZFAHRZEUGE WEITER IM AUFWIND



Bei den Lieferwagen und leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen

konnten sich sowohl Renault als auch Dacia steigern. Renault

behauptet mit 3'429 Fahrzeugen (+ 1 %) den dritten Platz in der

Schweizer Markenwertung. Dacia wiederum legte mit 482 Fahrzeugen um

13 % zu - eine Entwicklung, die insbesondere dem Kompakttransporter

Dokker Van zu verdanken ist.



Die Stärke im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge lässt sich nicht

zuletzt auf die 2015 eingeführte Expertenmarke Renault Pro+

zurückführen, die den Flottenkunden und Gewerbetreibenden an 30

Standorten in der Schweiz fachliche Unterstützung, massgeschneiderte

Transportlösungen und attraktive Finanzierungen anbietet.



DACIA: EINE SCHWEIZER ERFOLGSGESCHICHTE



Eine eindrückliche Entwicklung in der Schweiz zeigt Dacia. Die

Marke, die attraktive, hoch qualitative Autos zum besten Preis

anbietet, erzielte hierzulande 2017 einen Rekordmarktanteil von 2.61

%. Eines der Zugpferde für den erneuten Zuwachs um 15% (auf 9'037

Fahrzeuge) heisst Sandero. Mit 3'547 verkauften Neufahrzeugen ist er

die Nr. 2 im stark umkämpften Kleinwagensegment der Schweiz und das

meistverkaufte Modell der Renault Gruppe. Mit 2'737 Fahrzeugen

verzeichnete auch der beliebte Duster ein Plus (2,8 %). Das Ergebnis

ist umso eindrücklicher zu werten, als ab Januar 2018 bereits die

Einführung des Neuen Duster 4x4 erfolgt.



STARKE BASIS FÜR 2018



Mit einer der jüngsten und breitesten Modellpaletten Europas, dem

bereits eingeführten Neuen Koleos, dem neuen Pick-up Alaskan und dem

ab Frühling 2018 verfügbaren Neuen Mégane R.S. hält Renault einige

wichtige Asse bereit, um erfolgreich in das neue Jahr zu starten.

Dasselbe gilt für Dacia. Auf den Neuen Sandero und Sandero Stepway

und den Neuen Logan MCV folgt bereits die nächste Neuheit: Der Neue

Dacia Duster 4x4 kann ab sofort bei den Schweizer Händlern Probe

gefahren werden.



Nochmals Olivier Wittmann: «2018 können unsere Händler mit einer

äusserst vielseitigen, modernen Modellpalette arbeiten. Unsere

Zielsetzungen heissen Leidenschaft, Wertigkeit und

Wirtschaftlichkeit. Die Resultate der letzten Jahre zeigen, dass wir

damit auf dem richtigen Weg sind und unseren Kunden das richtige

Modell am richtigen Ort und im richtigen Lebensabschnitt bieten

können. Parallel zu den starken Produkten können die Kunden in der

Schweiz auf ein breit abgestütztes Händlernetz mit einem kompetenten

Team an Spezialisten zählen. Das heisst: Wir verfügen über alle

Elemente, um unsere Performance im 2018 nochmals zu erhöhen.»



