Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn die Steinhoff-Gruppe im Zuge ihrer recht eiligen aktuellen Retten-was-geht-Bemühungen Kika/Leiner an die Wiener Börse bringen würde? Da wird ein wenig getuschelt in Börsianerkreisen, das gabs ja zB damals bei der Quelle Österreich auch (ist nichts geworden). Und letztendlich. Warum nicht? Freilich braucht es dazu eine börsegemässe Struktur. Die Steinhoff International Holdings NV ist jedenfalls aktiv: Heute kam die Meldung von einem beschleunigten Bookbuilding, um etwa 29,5 Mio Stammaktien der südafrikanischen PSG-Gruppe zu platzieren, sofern bestimmte Bedingungen, einschließlich der Preisgestaltung, erfüllt sind. Wenn...

