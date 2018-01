Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für UBS nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die zu optimistischen Markterwartungen beim Vorsteuerergebnis seien deutlich verfehlt, ihre eigenen aber deutlich übertroffen worden, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin hob in ihrer Schnelleinschätzung vor allem die angekündigten Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank hervor./tih/ck Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2018-01-22/11:55

ISIN: CH0244767585