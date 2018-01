Lebensmittel werden ein 10 Milliarden-US-Dollar-Geschäft für Amazon (WKN:906866) sein; es ist nur eine Frage der Zeit. Amazon machte das ziemlich deutlich, als es im letzten Sommer Whole Foods Market für etwa 13 Milliarden US-Dollar erwarb. Diese Akquisition trug dazu bei, Amazons Online-Lebensmittelverkäufe im vergangenen Jahr auf 2 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, so die Schätzungen von One Click Retail.



Insgesamt nahm Amazon im vergangenen Jahr 18 % des Online-Lebensmittelmarktes in den USA ein, doppelt so viel wie sein nächster Konkurrent, Wal Mart Stores (WKN:860853). Der Big-Box-Einzelhändler hat Schritte unternommen, um seine Online-Bestellmöglichkeiten für Lebensmittel schnell zu erweitern und erreicht jetzt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...