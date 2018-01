Mobimo Holding AG: Mobimo Holding AG plant Angebot an die Aktionäre der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG

22.01.2018

Ad hoc-Medienmitteilung

Mobimo Holding AG plant Angebot an die Aktionäre der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG

Luzern, 22. Januar 2018 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG ("Mobimo") beabsichtigt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG ("Fadmatt", www.fadmatt.ch) zu erwerben. Eine allfällige Transaktion würde ein Volumen von gegen CHF 140 Mio. bei einem Kaufangebot von CHF 21'000 pro Fadmatt-Aktie aufweisen. Der Kaufpreis würde zu mindestens 50% in Mobimo-Aktien bezahlt. Mobimo hat dem Verwaltungsrat der Fadmatt einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Sobald sich die Absicht konkretisiert bzw. relevante Entscheide getroffen werden, wird Mobimo wieder informieren.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO +41 44 397 11 86 christoph.caviezel@mobimo.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 2,7 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

