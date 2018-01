Baierbrunn (ots) -



"Lesefreundlich, kontrastreich, verständlich": Der Diabetes Ratgeber wurde erneut mit der BAGSO-Zertifizierung "Nutzerfreundliche Printmedien" ausgezeichnet. Die Apothekenzeitschrift erfüllte dabei zu nahezu 100 Prozent die Prüfkriterien der BAGSO und übertrifft damit die zur Zertifizierung notwendigen 75 Prozent deutlich. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) vertritt die Interessen der älteren Menschen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Unter ihrem Dach haben sich über 100 Verbände mit etwa 13 Millionen älteren Menschen zusammengeschlossen.



"Mit seinem gut lesbaren Schriftbild, der verständlichen Sprache, dem strukturierten Aufbau der Inhalte sowie deren generationenübergreifender Darstellung erfüllt er in optimaler Weise alle Qualitätskriterien der BAGSO", so die BAGSO-Experten zum Diabetes Ratgeber. Vor allem die umfassende Ausrichtung an den spezifischen Wünschen und Bedürfnissen der an Diabetes Erkrankten und deren Angehörigen entspreche in vorbildlicher Weise dem Informationsbedürfnis der Leserschaft, heißt es weiter in der Begründung. Die thematischen Schwerpunkte Ernährung und Bewegung, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Wege zu einem gesünderen Lebensstil würden fundiert, verlässlich und unterhaltsam aufbereitet.



Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle: "Wir freuen uns sehr über diese BAGSO-Zertifizierung, die auch eine Bestätigung für unseren optischen wie inhaltlichen Relaunch ist. Unser Leitmotiv für die Leser lautet: 'Gut leben trotz Diabetes'. Dass es uns gelingt, dies zu vermitteln: Auch dafür steht für uns die BAGSO-Zertifizierung."



Der Diabetes Ratgeber, mit einer monatlich verkauften Auflage von 1.189.392 Exemplaren (IVW 4/2017) und fast drei Millionen Leserinnen und Lesern (2,95 Mio. Reichweite, AWA 2017), ist das meistgelesene Gesundheitsmagazin für Menschen speziell mit Diabetes.



