Unterföhring (ots) - Am 2. Februar 2018 ab 19:30 Uhr 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund von Eurosport in ultra-brillanter Qualität präsentiert // Noch mehr UHD: Bereits am 23. Januar startet RTL Serienhighlight "Sankt Maik" auf UHD1 by HD+ // Für alle HD+ Nutzer mit UHD-TV ohne zusätzliche Kosten



Alle Fans von großen Bildern und dem kleinen Runden aufgepasst: Erstmals zeigt Eurosport 4K ein Bundesligaspiel in Ultra HD auf UHD1 by HD+. Zu sehen ist die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund am 2. Februar 2018. Die Live-Übertragung startet mit der Vorberichterstattung um 19:30 Uhr und umfasst das Spiel ab 20:30 Uhr, die Halbzeitanalyse sowie die Nachberichterstattung. Alle HD+ Nutzer mit einem UHD-TV können die Eurosport- Übertragung des Bundesligaspiels in dieser ultra-brillanten Auflösung genießen.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, zum Spiel: "Erstmals zeigen wir auf UHD1 ein von Eurosport präsentiertes Bundesligaspiel ultra-hochauflösend. Die bessere Qualität bietet gerade bei Sportübertragungen einen echten Mehrwert für alle Zuschauer. Darüber hinaus planen wir unser Angebot auf UHD1 2018 maßgeblich auszubauen: Bis zum Ende des Jahres dürfen sich alle HD+ Nutzer auf weitere ultra-brillante Sporthighlights zusammen mit Eurosport und weitere neue Serien und Formate mit unseren TV Partnern freuen."



Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer und VP Strategy & Commercial Development Discovery Networks Deutschland, sagt: "4K ist eines der großen Zukunftsthemen für uns als Medienunternehmen. Wir nutzen daher gerne die Gelegenheit, mit der Übertragung eines Bundesligaspiels in 4K wertvolle Erfahrungen über die gesamte Produktions- und Sendekette zu machen."



Seit Start der Bundesligasaison 2017/2018 laufen auf Eurosport 2 HD Xtra alle Freitags- und Montagsspiele sowie die Spiele am Sonntagmittag exklusiv im TV auf HD+ im Eurosport-Paket und im Eurosport Player.



Neben dem Bundesligaspiel am 2. Februar laufen auf UHD1 hochwertige Dokumentation und Serien. Aktuell ist die zehnteilige Serie "Sankt Maik" als RTL UHD Event ab dem 23. Januar, 20:15 Uhr zu sehen - parallel zur Erstausstrahlung auf RTL. In den vergangenen Monaten präsentierte UHD1 bereits viele exklusive Highlights in Ultra HD, wie die MTV EMAs 2017, zahlreiche DELUXE MUSIC SESSIONs mit Künstlern wie Rag'n'Bone Man oder Mando Diao, die aktuelle Staffel von "Die Reimanns" von RTL II aus Hawaii, "Männer der See" von DMAX oder auch hochwertige Eigenproduktionen. Dieses Angebot auf UHD1 by HD+ wird 2018 weiter ausgebaut. Für HD+ Nutzer natürlich ohne zusätzliche Kosten.



Sendetermin 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund auf UHD1 by HD+ als Eurosport 4K Event: Am 2. Februar, ab 19:30 Uhr inklusive Vor- und Nachberichterstattung auf UHD1 by HD+



Die Empfangsparameter von UHD1 Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen frei empfangbaren HD-Angeboten sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends wird für HD+ Kunden exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd



