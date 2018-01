Albstadt (ots) - Die Mey Unternehmensgruppe übersteigt erstmals in ihrer Geschichte die Umsatzmarke von 90 Mio. EUR. Passend dazu feiert Mey, als eine der führenden Marken für hochwertige Dessous, Tag- und Nachtwäsche in Europa 2018, das 90-jährige Unternehmensjubiläum.



Das Familienunternehmen aus Albstadt (Schwäbische Alb) konnte das Jahr 2017 mit 92,1 Mio. EUR im konsolidierten Gruppenumsatz abschließen und somit eine Steigerung von 5,3% im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Mit diesem deutlichen Wachstum hebt Mey sich als positives Beispiel von dem ansonsten stagnierenden Wäschemarkt ab.



Besonders erfreulich an dieser Entwicklung ist, dass das Wachstum nicht nur aus den eigenen Vertriebskanälen stammt, sondern vor allem auch durch den nationalen und internationalen Fachhandel angetrieben wurde. Auf Produktebene sind die stärksten Wachstumstreiber im Damenbereich der kontinuierliche Ausbau der Dessous-Kompetenz und die spürbare Modernisierung in der Nachtwäsche/Loungewear - unter anderem durch die Einführung der neuen Linie Mey NIGHT2DAY. Im Herrenbereich profitiert Mey insbesondere vom ungeschlagenen Erfolg des innovativen "Drunterhemds", aber auch von der Neueinführung des Badesegments in Verbindung mit einem starken T-Shirt-Programm.



"Die aktuelle Umsatzentwicklung gibt uns die Möglichkeit, in notwendige Bereiche wie die Digitalisierung, Logistik und unsere eigene Fertigung zu investieren, um auch als mittelständisches Unternehmen für die Zukunft gerüstet zu sein. Unser klarer Fokus liegt weiterhin auf unseren Kernkompetenzen: Eine starke Marke, innovative Produkte und die enge sowie langfristige Beziehung zum Fachhandel und unseren Endkunden." Matthias Mey, Managing Partner Mey Unternehmensgruppe



Über Mey:



Das 1928 gegründete deutsche Familienunternehmen Mey zählt zu den führenden Wäsche- und Dessous-Marken in Europa. Die Marke steht für Innovation, Qualität und Verantwortungsbewusstsein. Über 50% der gesamten Wertschöpfung werden in Deutschland erstellt. Mey fertigt nahezu 100% der Produkte in Europa, die Konfektion findet zum Großteil in eigenen Betrieben in Deutschland, Portugal und Ungarn statt. Rund 60% der 1.000 Mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt.



