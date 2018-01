Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 53 auf 57 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2018 dürften sich die Geschäftsbedingungen in der Baustoffbranche größtenteils verbessern, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Derzeit stehe bei den Anlegern vor allem die bevorstehende strategische Präsentation im Fokus, bei der das neue Management seine künftigen Prioritäten darlegen werde./la/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: CH0012214059