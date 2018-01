Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/6955 -



- Die Partnerschaft zwischen dem Team Sky und Ford besteht seit Anfang 2016



- Seitdem hat das britische Radsport-Team 73 Siege errungen, wobei die Begleitfahrzeuge von Ford über 80.000 Kilometer bei den Rennen zurückgelegt haben



Nach einer erfolgreichen Saison, die mit Siegen bei der Tour de France und der UCI World Tour gekrönt wurde, ist die britische Radsport-Mannschaft "Team Sky" entschlossen, das historische Jahr 2017 nochmals zu übertreffen. Um die Profis bei diesem Vorhaben zu unterstützen, stellt Sponsor Ford weitere Autos für die Fahrzeugflotte von Team Sky zur Verfügung: den Ford Mondeo Turnier in "ST-Line"-Ausführung mit intelligentem Allradantrieb (AWD) und den neuen Ford Tourneo Custom-Personentransporter mit seiner besonders flexiblen Sitzanordnung. Die Partnerschaft zwischen Team Sky und Ford besteht seit Anfang 2016. Seitdem hat das Team 73 Siege errungen, wobei die Begleitfahrzeuge von Ford über 80.000 Rennkilometer zurückgelegt haben, was einer doppelten Weltumrundung entspricht. Die Rolle von Ford als offizieller Partner des Team Sky wird bis Ende 2019 fortgesetzt.



Zu den bereits für das Team Sky zum Einsatz kommenden Baureihen zählen der Ford S-MAX, ebenfalls mit intelligentem Allradantrieb (AWD), der Ford Edge und der Ford Transit. Alle Fahrzeuge sind mit dem neuesten Team Sky-Branding ausgestattet - inklusive des ikonischen blauen Streifens in der Mitte und dem "Data Pattern", das alle Siege des Team Sky jeweils aktuell widerspiegelt. Die Einführung der neuen weißen Streifen auf den Fahrzeugseiten stellt zudem eine Reminiszenz an die neuen weißen Trikots der Team Sky-Radrennfahrer dar.



"Wir sind stolz darauf, dass wir unser Know-how auf vier Rädern erneut zur Verfügung stellen können, um das Team Sky bei ihren Ambitionen auf weitere Erfolge auf zwei Rädern zu unterstützen", sagt Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales and Service, Ford of Europe. "Die Radprofis und ihre Betreuer brauchen Fahrzeuge, die komfortabel sind, eine exzellente Traktion bieten und viel Material transportieren können - genau da kommen wir ins Spiel".



Der Ford Mondeo ST-Line Turnier mit intelligentem Allradantrieb nimmt die Rolle als wichtigstes Begleitfahrzeug ein, das den Fahrern stets folgt. Er muss anspruchsvolle Straßenverhältnisse und Wetterbedingungen bewältigen und bis zu 400 Kilogramm zusätzliches Gewicht transportieren, einschließlich Ersatzrädern, Getränkeflaschen, Werkzeug und einer Kühlbox.



Einen Eindruck vermittelt dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cypo_B7pjpE



Der Ford Tourneo Custom wartet mit einer völlig neuen Premium-Ausstattung im Innenraum auf, die sich unter anderem sechs Einzelsitzen auszeichnet, die bei Bedarf im Konferenzformat angeordnet werden können. Dieses hohe Maß an Flexibilität ermöglicht es den Fahrern, sich besser auf Etappen und Rennen vorzubereiten - und sich im Nachhinein von ihnen zu erholen.



"Ford und Team Sky ähneln sich in der Art und Weise, wie sie Herausforderungen bewältigen. Ford-Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle für uns, deshalb sind sie ein integraler Bestandteil unseres Teams", sagt Sir David Brailsford, Teamchef bei Team Sky. "Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018 mit Ford als Partner auf unserer Seite".



Die Rad-Rennsportsaison 2018 begann mit der "Tour Down Under" in Australien, die am 21. Januar endete.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Isfried Hennen Ford-Werke GmbH 0221/90-17518 ihennen1@ford.com