Preis für junge Talente des Operngesangs geht an Josy Santos und Samuel Hasselhorn / Verleihung nach Publikumsentscheid am 20. Januar in Landau



Die 1988 in Brasilien geborene Mezzosopranistin Josy Santos und der 1990 geborene Bariton Samuel Hasselhorn aus Deutschland haben den Emmerich Smola Förderpreis 2018 gewonnen. Ermittelt wurden die Sieger des mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Gesangswettbewerbs heute (20.1.2018) aus sechs Finalisten per Publikumsentscheid im Rahmen des vom SWR veranstalteten Konzerts in der Jugendstil-Festhalle Landau. Begleitet wurden die Finalisten von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter dem Dirigat von Enrico Delamboye.



Der Emmerich Smola Förderpreis



Mit einem Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro ist der Emmerich Smola Förderpreis einer der international höchstdotierten Förderpreise für junge Gesangstalente. Er geht zu gleichen Teilen an je eine Sängerin und einen Sänger. Seit 2004 wird der Preis jährlich von der Stadt Landau in Kooperation mit dem Südwestrundfunk (SWR) vergeben. Die Schirmherrschaft hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Stifter der Auszeichnung ist die Sparkasse Südliche Weinstraße. Die nominierten SWR Jungen Opernstars präsentieren sich mit je zwei Arien dem Landauer Konzertpublikum, das mittels Stimmkarte entscheidet, welche Sängerin und welcher Sänger den Emmerich Smola Förderpreis erhalten.



SWR Junge Opernstars 2018



Der SWR zeigt im Anschluss Konzerthighlights und Hintergrundinformationen: "SWR Junge Opernstars 2018 - Die Reportage" und "SWR Junge Opernstars 2018 - Das Konzert" sind im Rahmen der SWR Kulturmatinée am Sonntag, 18. Februar 2018, um 9:15 Uhr und 10 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Das Konzert kann am 20. Januar 2018 ab 19 Uhr als Livestream im Internet auf www.SWRclassic.de und www.SWR2.de sowie auf www.drp-orchester.de verfolgt werden und ist dort auch im Anschluss abrufbar. Im Radio sind die jungen Opernstars ebenfalls zu hören: Am Sonntag, 4. März 2018, um 20:03 Uhr sendet SWR2 das Galakonzert in voller Länge.



Weitere Informationen zu den Preisträgern Die Künstlerbiographien sind abrufbar unter: http://x.swr.de/s/smola2018 Ein Foto der Preisträger bei der Verleihung ist ab Montag, 22. Januar, auf www.ARD-Foto.de abrufbar.



Sendung im SWR Fernsehen:



"SWR Junge Opernstars 2018 - Die Reportage", Sonntag, 18. Februar, 9:15 Uhr "SWR Junge Opernstars 2018 - Das Konzert", Sonntag, 18. Februar, 10 Uhr



Galakonzert online auf www.SWRclassic.de und www.SWR2.de Livestream des Galakonzerts "SWR Junge Opernstars 2018" Sonntag, 20. Januar, 19 Uhr Dort auch im Anschluss online abrufbar.



Sendung in SWR2:



"SWR2 Oper: SWR Junge Opernstars 2018" - das Galakonzert in voller Länge, Sonntag, 4. März 2018, 20:03 Uhr



