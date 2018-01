Liebe Trader,

Aktien des Kali und Salzproduzenten aus der zweiten Reihe K+S präsentieren sich zu Wochenbeginn äußerst freundlich und versuchen sich derzeit an den Vorwochenhochs. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen und macht ein Long-Investment hierdurch jetzt sehr attraktiv. Das sieht auch das Bankhaus Bernstein so und setzte Montagfrüh sein Kursziel für den Kali-Produzenten nach oben und schob die Aktie hierdurch zusätzlich an. Ein Blick auf den Chartverlauf seit Anfang 2017 offenbart jedoch noch eine letzte wichtige Hürde, bestehend aus einer mittelfristigen Trendlinie. Bis zu diesem Niveau kann K+S locker noch zulegen, dann aber sollte sich eine volatile Handelsphase mit Ausreißern zur Ober- und Unterseite einstellen. Bis zu diesem Niveau besitzt die Aktie aber noch gut 5,16 Prozent Kurspotenzial, das über entsprechend gehebelte Zertifikate ein Vielfaches an Rendite einbringen kann. Sehr bald können aber auch mittelfristig orientierte Investoren auf ihre Kosten kommen, sobald es um den übergeordneten Abwärtstrendkanal geht.

Long-Chance:

Gelingt ein nachhaltiger Kursanstieg der K+S-Aktien über die Vorwochenhochs von rund 22,60 Euro, so könnte das Wertpapier weiter in Richtung der Oktoberhochs bei 23,34 Euro zulegen. Spätestens an dem Kursniveau von rund 23,50 Euro und der dort verlaufenen mittelfristigen Abwärtstrendlinie ist jedoch mit einem klaren Dämpfer zu rechnen. Bis zu diesem Niveau kann aber eine Long-Strategie umgesetzt werden Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden und bietet sich derzeit im Bereich von 22,25 Euro an. Für bereits bestehende Long-Positionen gilt ab jetzt eine konsequente Stop-Anhebung auf selbiges Niveau. Eine sukzessive Eintrübung des Chartbildes würde sich unter dem Niveau von 22,00 Euro ergeben und zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei derzeit 21,33 Euro weiter abwärts führen. Einen merklichen Kapitalabfluss wurde die Aktie von K+S unterhalb von 21,00 Euro erfahren und weitere Verluste generieren. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 22,60 Euro

Kursziel: 23,50 Euro

Stopp: < 22,25 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,35 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



K+S AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 22,50 Euro; 12:14 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

