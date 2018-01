Brian Moynihan, CEO von Bank of America (WKN:858388) ist ein allseits bekannter Kritiker von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Im letzten Herbst behauptete er, dass Bitcoin für nicht zurück verfolgbare Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten missbraucht wird. Traditionelle Banken, wie Bank of America, leisten bereits eine großartige Arbeit bei der Verfolgung und Verwaltung großer Geldtransfers auf der ganzen Welt und lassen dabei keinen Platz übrig für eine digitale Währung im neuen Zeitalter, die zu demselben fähig wäre.



Letzte Woche legte Moynihan nochmal zu, was seine Kritik an Bitcoin betrifft. Bei einer Telefonkonferenz mit Reportern am Mittwoch sagte der CEO, dass er ...

