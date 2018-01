SUMMIT (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Celgene greift erneut tief in die Geldbörse und schnappt sich ein weiteres auf Krebs spezialisiertes Unternehmen. Wie die Amerikaner am Montag mitteilten, legen sie für die Übernahme ihres Kooperationspartners Juno Therapeutics 87 US-Dollar je Aktie und damit rund 9 Milliarden Dollar in Bar auf den Tisch.

Über den sich anbahnenden Zukauf war an der Börse bereits in der vergangenen Wochen nach einem entsprechenden Medienbericht spekuliert worden. Die Juno-Aktie war daraufhin rasant in die Höhe geschnellt und hatte am Freitag bei knapp 68 Dollar geschlossen. Damit liegt das Angebot rund 30 Prozent über dem letzten Schlusskurs und mehr als 90 Prozent über dem Kurs vor Aufkommen der Spekulationen.

Für Celgene ist es bereits der zweite Streich im noch jungen Jahr 2018: Erst vor kurzem hatte der Konzern die bis zu 7 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krebsspezialisten Impact Biomedicines eingefädelt./tav/jha/

ISIN US1510201049

AXC0149 2018-01-22/13:04