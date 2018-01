Köln (ots) - Um so viele neue potenzielle Spender wie möglich in die DKMS aufzunehmen, ist gerade die deutschlandweite Kampagne "Gold fürs Leben - Team DKMS braucht Verstärkung" angelaufen. Gemeinsam rufen dabei Sportler aus dem Winter- und Sommersport rund um die Winterspiele 2018 ihre Fans zur Registrierung in der DKMS auf. Mit dabei sind unter anderem: Annika Drazek, Nicole Fessel, Richard Adjei, Hans Sarpei und Marcel Nguyen.



Schon seit langem hat die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Vorbildern aus dem Sportbereich hohe Priorität und es konnten so schon viele sportinteressierte Menschen erreicht und generell neue Spender registriert werden.



Ein Beispiel für großartige sportliche Unterstützung ist das Engagement der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit der DEL kooperierte erstmals eine deutsche Profi-Sportliga über eine gesamte Saison hinweg mit der DKMS. Gemeinsam mit ihren 14 Clubs warb die DEL 2016 unter dem Motto "Powerplay gegen Blutkrebs" dafür, das Leben von Blutkrebspatienten zu retten. Mehr als 5.000 neue potenzielle Lebensretter wurden so gewonnen, darunter auch Spieler, Trainer und Schiedsrichter.



Mit sensationellem Erfolg: 10 davon haben bereits tatsächlich Stammzellen gespendet und damit einem Patienten eine Lebenschance geschenkt. "Wir freuen uns, dass diese maßgeblich von der DEL initiierte Kooperation für bislang zehn Menschen tatsächlich zur Chance auf ein neues Leben geworden ist.", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.



