Bonn (ots) - Der SPD-Sonderparteitag hat mit der erwarteten knappen Mehrheit grünes Licht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gegeben. Nach engagierter Debatte hat nur knapp mehr als die Hälfte der Delegierten für den Vorschlag der Parteispitze votiert. Die Skepsis an der Basis bleibt. Eine schwere Bürde für die Koalitionsverhandlungen, von denen die Skeptiker in der SPD nun noch Verbesserungen in Richtung der eigenen Positionen erwarten. Aber ist dieses Wunschdenken realistisch? Wird die Union fundamentale Veränderungen zulassen?



Darüber diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:



- Prof. Gesine Schwan, SPD, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission - Mike Mohring, CDU, Landesvorsitzender CDU-Thüringen und Mitglied CDU-Bundesvorstand



