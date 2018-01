Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Analyst Myles Allsop bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Agrarkonzern ADM eine Übernahme des auch von Glencore umworbenen US-Agrarhändlers Bunge plane. Allsop zufolge wird der Rohstoffkonzern Glencore wahrscheinlich an seinen Plänen festhalten, da es in den USA nur wenig andere bedeutende Kaufgelegenheiten gebe./la/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

AFA0051 2018-01-22/13:20

ISIN: JE00B4T3BW64