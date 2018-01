Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH PLC von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2018 dürften sich die Geschäftsbedingungen in der Baustoffbranche größtenteils verbessern, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. CRH zähle zu seinen bevorzugten Sektorwerten. Die Iren profitierten von der Integration übernommener Unternehmen und der anziehenden Dynamik im US-Geschäft./la/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

