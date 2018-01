Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Unter den europäischen Versorgern sollten sich in diesem Jahr die Aktien solcher Unternehmen unterdurchschnittlich entwickeln, die stark auf staatlich regulierte Geschäftsfelder ausgerichtet sind, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Stromproduzenten wie RWE aber zählten zu seinen bevorzugten Werten. RWE könne zudem von steigenden Zinsen profitieren, da damit die langfristigen Verbindlichkeiten an Wert verlieren würden./la/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0054 2018-01-22/13:27

ISIN: DE0007037129