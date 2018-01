Frankfurt am Main (ots) - Die öffentliche Debatte über das sich verändernde Mensch-Tier-Verhältnis wird derzeit größtenteils emotional geführt. Eine Versachlichung ist dringend nötig, da messbare Verbesserungen der Lebensqualität der in menschlicher Obhut befindlichen Tiere nur mit gegenseitigem Respekt und im gesellschaftlichen Konsens zu erzielen sind.



Um mit tierärztlicher Kompetenz und unter Einbeziehung breiter Kreise der Gesellschaft und themenverwandter natur- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen einen konstruktiven Dialog zur ethischen Verantwortung des Menschen für das Tier zu fördern und vermittelnd zu wirken, gründen die fünf tierärztlichen Verbände Bundestierärztekammer (BTK), Bundesverband der beamteten Tierärzte (BbT), Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG), Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) und Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) die "Tierärztliche Plattform Tierschutz". Im Rahmen der diesjährigen IGW unterzeichnen sie den Kooperationsvertrag.



Informieren Sie sich am Donnerstag, dem 25. Januar, um 16.00 Uhr im Forum ErlebnisBauernhof, Halle 3.2, Messe Berlin, im Detail über die "Tierärztliche Plattform Tierschutz" und diskutieren Sie unter der Moderation von Jörg Held mit den Mitgliedern Dr. Martin Hartmann, BTK-Vizepräsident Dr. Arno Piontkowski, BbT-Vizepräsident Dr. Siegfried Moder, bpt-Präsident Prof. Dr. Dr. Michael Erhard, Vorstandsmitglied der DVG Dr. Andreas Franzky, stellvertr. Vorsitzender der TVT



