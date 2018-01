Francois de Rugy, der Präsident der französischen Nationalversammlung, warnt im Bundestag vor dem Populismus. Auch in Europa wären Staaten davon bedroht - allerdings nannte er keine Länder beim Namen.

Der Präsident der französischen Nationalversammlung hat im Deutschen Bundestag vor Populismus gewarnt. Dieser beginne immer mit der Ablehnung des Fremden, dann komme die Ablehnung des Anderen, sagte Parlamentspräsident Francois de Rugy am Montag in Berlin anlässlich des 55. Jahrestages des Elysee-Vertrages: "Er zersprengt Gesellschaften und legt schließlich die Demokratie in Schutt und Asche." Im Bundestag applaudierten ihm daraufhin die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD. "Populismus und Nationalismus bedrohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...