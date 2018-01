Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RWE auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 21,20 Euro belassen. Dass die Aktien europäischer Stromerzeuger in den vergangenen Wochen trotz fallender Strom-, Gas- und Kohlepreise gestiegen seien, stimme ihn vorsichtig, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere von Enel, Iberdrola und National Grid gehören zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

