Alice und Mitch sind ein Paar, das mit seinem schwulen besten Freund Ritchie in einer WG wohnt. An Alices 30. Geburtstag lassen sich die Freunde auf einen Dreier ein - der mit einer Schwangerschaft endet. Während für Alice klar ist, dass sie nicht bereit ist, ein Kind zu bekommen, sind sich Mitch und Ritchie schnell einig, dass sie Väter werden wollen. Als sie versuchen, Alice davon zu überzeugen, zu dritt Eltern zu werden, wartet eine weitere Überraschung auf das Trio.



Mit "Threesome" begab sich der britisch-irische Ableger von Comedy Central 2011 auf Neuland: Die moderne Beziehungsgeschichte um drei Thirtysomethings, die sich aus sorglosem Partyleben hinein ins Erwachsensein stürzen wollen, war damals die erste eigenproduzierte Sitcom des Senders. Die gelungene Mischung aus sympathischer Situationskomik und gut beobachtetem Alltagsdrama kam an. Eine zweite Staffel folgte im Jahr darauf.



In den Hauptrollen überzeugen die irische Schauspielerin Amy Huberman ("Silent Witness"), der britische Bühnenstar Stephen Wight ("Sherlock", "Misfits") und der schottische TV-Star Emun Elliott ("Trust Me", "Game of Thrones"). Als Gastdarsteller sind Adam Garcia ("Coyote Ugly"), Emma Handy ("Hautnah - Die Methode Hill") und Gemma Whelan ("Game of Thrones", "The Crown") dabei.



ONE zeigt alle 14 Folgen der zwei Staffeln von "Threesome" ab dem 1. Februar immer donnerstags um 22.15 Uhr als Deutschlandpremiere. Die Serie ist auch abrufbar bei funk.



