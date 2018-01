Mannheim (ots) - Der Moment, wenn die Füße endlich im weißen Schnee oder am warmen Sandstrand stehen - Hier fängt Urlaub an! Kunden der INTER Krankenversicherung AG können ihre Reisen voll und ganz genießen. Denn: Die frisch überarbeitete Auslandsreisekrankenversicherung (ReiseAV) sichert die schönste Zeit des Jahres perfekt ab. Ob allein oder mit der ganzen Familie - Die INTER bietet jedem Reisenden den passenden Rundum-Schutz. Unter gutereise.inter.de lässt sich die INTER ReiseAV schnell, einfach und rund um die Uhr abschließen.



Die ReiseAV der INTER gibt es in drei Varianten und schon ab 9 Euro im Jahr: INTER ReiseAV Family, INTER ReiseAV Single und INTER ReiseAV SW (Single-Tarif mit monatlicher Beitragszahlung). Der Single-Tarif sichert beliebig viele Einzelpersonen im Urlaub ab, der INTER ReiseAV Family schützt Eheleute oder Lebenspartner sowie alle unverheirateten minderjährigen Kindern. Selbstverständlich gilt der Schutz auch für Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder.



Die moderne INTER ReiseAV sichert Urlauber mit umfangreichen Leistungen ab - für bis zu 56 Tage:



- Stationäre Behandlung (einschließlich Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung) - Begleitperson bei Kindern im Krankenhaus bis Alter 12 - Kosten der Suche, Rettung oder Bergung bis zu einer Höhe von 10.000 Euro - Schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllung in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von Zahnersatz und Provisorien zur Wiederherstellung der Kaufähigkeit



Kieferorthopädische Notfallversorgung



- Überführung nach Deutschland bzw. in das Land des letzten ständigen Wohnsitzes - Übernahme der An- und Rückreisekosten für einen Angehörigen zur Trauerfeier - Notfallbetreuung von minderjährigen Kindern - Psychotherapie nach traumatisierenden Ereignissen - Heilbehandlung von Neugeborenen



Mehr Informationen zum INTER ReiseAV und weitere Leistungen erfahren Sie auf gutereise.inter.de.



