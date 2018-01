Bremen (ots) - Logistik steht für weit mehr als LKWs und Container, das ist inzwischen auch bei vielen Nicht-Logistikern angekommen. Dennoch ist es überraschend, wo überall Logistik drin steckt.



Am 11. Tag der Logistik, der von der Bundesvereinigung Logistik initiiert wird und am 19. April stattfindet, öffnen wieder zahlreiche Unternehmen und Bildungseinrichtungen ihre Tore, um zu zeigen, wie sich Logistik in Unternehmen und in der Forschung gestaltet. Dabei wird schnell deutlich, wie breit das Feld eigentlich ist. Es ist auf den ersten Blick verblüffend, dass neben mehreren Häfen und Logistik-Unternehmen unter anderem ein Baumarkt, ein Hersteller von Ersatzteilen und Kleidung für Motorsport, eine technische Hochschule und verschiedene IT-Unternehmen in der Liste der Gastgeber auftauchen. Logistik steht als drittstärkster Wirtschaftszweig Deutschlands für Bewegung - vor allem in Zeiten der digitalen Revolution "Industrie 4.0". Umso notwendiger ist es, die Vielseitigkeit der Logistik bewusst zu machen. Nur mit engagierten Fachkräften können die hohen Standards und facettenreichen Herausforderungen des internationalen Supply Chain Managements gemeistert werden.



Der Tag der Logistik wendet sich daher an die interessierten Menschen von heute - und natürlich an die Fachkräfte von Morgen. In zahlreichen Veranstaltungen, wie Workshops, Firmenrundgängen, Einblicke in Forschung und Entwicklung oder Karriere-Informationsveranstaltungen präsentiert sich die Logistik von ihrer besten Seite: als zukunftsweisender, interessanter Wirtschaftszweig, ohne den sich nur wenig auf der Welt bewegen würde. Unter den derzeit über 80 Veranstaltern, die bereits jetzt auf der Webseite www.tag-der-logistik.de gelistet sind, finden sich viele große Namen, wie Hornbach, Dachser oder Hermes. Die Events sind dabei so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst. So kann man sich beispielsweise an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg über die Karrierechancen in der Logistik informieren, im Trierer Hafen die Elektromobilität bei LKW und leichten Transportern erleben und in Erfurt bei KNV Logistik einen Blick hinter die Kulissen der Medien-Logistik werfen.



Alle Events sind kostenfrei; Besucher können über die Webseite www.tag-der-logistik.de Veranstaltungen in ihrer Nähe suchen. Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen, die am Tag der Logistik teilnehmen möchten, können ihr Angebot auf der Website einstellen.



Zentraler Anlaufpunkt ist die Website www.tag-der-logistik.de. Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowie Organisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungen veröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln.



