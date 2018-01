Hamburg/ Stade (ots) -



Einmaliges Schulprojekt im Großraum Stade: aus Schülern werden kleine Stars!"Musikulti - Musikunterricht mal anders!"



Am 17.02.2018 bringen die Schüler/innen aus dem Großraum Stade die Bühne des STADEUMs zum Beben: über 500 Kinder aller Altersklassen singen gemeinsam aktuelle Hits in mehreren Sprachen- zusammen mit den Stars von "The Voice Kids". Mit dabei sind die heißbegehrten Finalisten von "The Voice Kids" (Luca Kuglmeier, Matteo Collela und Jette Reihe)



Großes Abschlusskonzert "We are the World" STADEUM am SA 17.02.2018, um 17 Uhr



Eines ist sicher - dieses einmalige Musikprojekt reißt Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen mit und wird sicher noch lange in den Köpfen aller Teilnehmer und Zuschauer bleiben!



"We are the World - Musikulti Musikunterricht mal anders!"



Dieses Motto verzauberte schon letztes Jahr Schüler und deren Lehrer aus Bielefelder Schulen (und Umland) und sorgte beim großen Abschlusskonzert mit den heißbegehrten Finalisten von "The Voice Kids" (Luca Kuglmeier, Matteo Collela und Jette Reihe) in der Rudolf Oetker Halle in Bielefeld bei Publikum und Teilnehmern für Emotionen und Gänsehautfeeling pur. Mit Songs wie "Oh Happy Day", "Astronaut" von A. Bourani oder "He Lives In You" (südafrikanischer Song aus König der Löwen) rissen über 750 Kinder das Publikum von den Stühlen und rührten Zuschauer, Eltern sowie Lehrer zu Tränen.



Nach diesem Riesenerfolg mit seinem Schulprojekt in Bielefeld, ist der Andrang bei seinem aktuell laufenden Projekt "We are the World - Musikulti Musikunterricht mal anders!" in Stade unglaublich groß. Es wird bereits eifrig geübt, die Stimmung ist prima.



Dem gebürtigen Nigerianer "Folarin Omishade" (Geschäftsführer des Unternehmens Praise Avenue/ AfroGospel sowie Chorleiter mehrerer Chöre in Norddeutschland) fiel seine Wahl für Stade sehr leicht. Denn seit Jahren begeistert F. Omishade die Stader mit seinem alljährlich, heißbegehrten und mitreißenden AfroGospel Festival im STADEUM.



Auf die Frage, wie es zu seiner einmaligen Projektidee kam, äußert sich der Begründer F. Omishade so: "Ich liebe es mit Kindern zu arbeiten. Ihre Neugier und Begeisterungsfähigkeit ist unglaublich und wenn sie singen berühren sie direkt unsere Seele". Schon seit langem hatte ich den Wunsch in Zusammenarbeit mit Schulen und Lehren auf Projektbasis eine neuartige Form des Musikunterrichtes zu integrieren. Einen Musikunterricht, der gleichermaßen aktuelle Themen (unterschiedliche Kulturen und deren Musik) und bei den Kindern "angesagte" Songs "aus den Hitlisten" aufgreift. Musik, die üblicherweise nicht im Musikunterricht "durchgenommen" wird. (So z.B. afrikanische Rhythmen, klassischer Gospel, Reggae aber auch Pop und Soul). Nach dem unglaublichen Erfolg, der Begeisterung der Schulen und Schüler, sowie etlichen Anfragen nach weiteren Terminen, war für mich klar: dieses Projekt muss auch in vielen anderen Städten stattfinden."



Musikulti- Musikunterricht mal anders! - "Was ist das genau?"



Im Rahmen des Musikunterrichtes lernen die Schüler (derzeit und aktuell aus dem Großraum Bielefeld und Umgebung) von der 1. bis zur 11. Klasse, eine spannende und vielseitige Mischung an Songs verschiedenster Kulturen zu singen, diese aber auch zu verstehen und zu fühlen. Hierüber erhalten sie gleichzeitig ein Bewusstsein für die Vielfältigkeit "anderer" Kulturen und lernen diese besser kennen. (Die Musik und das Singen bieten hierzu aus pädagogischer Sicht eine wunderbare Möglichkeit.) Im Mittelpunkt steht selbstverständlich auch die große Motivation der kleineren und größeren Schüler zur Teilnahme an dem jeweils krönenden Abschlusskonzert in einer riesigen Konzerthalle (so z.B. in der riesigen Sparkassen-Arena in Kiel oder in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld): Gemeinsam mit bekannten Stars und einer professionellen Live-Band, dürfen sie dann erstmalig auf einer Show-Bühne stehen und ein riesen Publikum mit den von ihnen einstudierten Songs begeistern und mitreißen.



Seit kurzem ist nun auch für die Schulen aus dem Großraum Stade der Startschuss gefallen und es gibt bereits begeisterte Anmeldungen und Anfragen für das kommende Musikulti-Projekt in Stade.



Am 17.02.2018 - zum krönenden Abschlusskonzert des Projektes - dürfen dann hunderte von Zuschauern live erleben, wie über 500 Kinder über sich hinauswachsen und gemeinsam mit namenhaften Stars und großen Künstlern ein ganz besonderes Repertoire an Songs in der großen Konzerthalle - dem STADEUM - präsentieren werden. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter:



