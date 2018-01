Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat General Electric von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 17 US-Dollar gesenkt. Der Industriekonzern könnte bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2017 am 24. Januar den Ausblick für 2018 senken, schrieb Analyst Andrew Obin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen./mis/ag Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-01-22/14:04

ISIN: US3696041033