Maintal, 22. Januar 2018 - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Maintal, 22. Januar 2018 - Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, "NORMA Group"), ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, erzielte auf Grundlage der vorläufigen, nicht geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz in Höhe von ca. EUR 1.017 Mio. Dies entspricht einem Anstieg um 13,7 % (2016: EUR 894,9 Mio.). Darin enthalten ist ein organisches Wachstum von ca. 8,5 %. Das im Vergleich zu der im Juli 2017 angepassten Konzernumsatzprognose (Prognose: rund 4 % bis 7 % organisches Wachstum plus EUR 55 Mio. aus Akquisitionen) erhöhte organische Wachstum resultierte im Wesentlichen aus weiter angestiegenem Wachstum in der Region Amerika. Auch die beiden anderen Regionen Asien-Pazifik und EMEA wuchsen stärker als zuletzt erwartet. Darüber hinaus trugen die Akquisitionen von Autoline, Lifial und Fengfan mit ca. EUR 57 Mio. zum Umsatz bei. Die Währungseffekte hatten einen negativen Effekt in Höhe von 1,4 %.

Des Weiteren rechnet die NORMA Group mit einer bereinigten EBITA-Marge (bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) für das Geschäftsjahr 2017 von leicht über 17 %. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Rohstoffpreise wird die bereinigte EBITA-Marge unter der des Vorjahres liegen (2016: 17,6 %, Prognose 2017: "nachhaltig auf dem Niveau der Vorjahre von über 17,0 %").

Das bereinigte EBITA ist definiert als EBITA bereinigt um die Materialaufwendungen, die sich aus der innerhalb der Kaufpreisallokation der durchgeführten Akquisitionen erfolgten Bewertung der übernommenen Vorräte ergeben. Zudem werden Integrationskosten und Erträge aus Rückerstattungen für im Rahmen der Akquisition gezahlte Transaktionssteuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen aus Kaufpreisallokationen bereinigt.

